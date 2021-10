Festival Internacional de Cine de Morelia presenta programación de su 19ª edición

INVITADOS

El 19° FICM tendrá el privilegio de contar con la presencia de Lorenzo Vigas, que presentará su nueva película La caja, presentada en el Festival de Venecia.

Asimismo, contarán con la participación virtual del realizador tailandés Apichatpong Weerasethakul, que presentará su película Memoria; así como la participación virtual de Michel Franco, que presentará Sundown, cinta estrenada en el pasado Festival de Venecia.

También tendrán el privilegio de contar con la presencia de: Teodora Mihai, que presentará La Civil, película premiada en el pasado Festival de Cannes; Tatiana Huezo, que presentará en una función especial la multipremiada Noche de fuego; Miguel Flatow, que estrenará su película Va por Diego; Chisco Laresgoiti, que presentará Días negros; Salomón Askenazi, que presentará El rey de la fiesta; Javier Espada, que presentará su nuevo documental estrenado en el Festival de Cannes, Buñuel un cineasta surrealista; Viviana Gómez Echeverry, realizadora colombiana que presentará Entre fuego y agua; y Fabrizio Maltese, que presentará su documental Lost Flowers.

FUNCIÓN DE GALA

1. La caja, de Lorenzo Vigas

PREMIERS

1. La civil, de Teodora Ana Mihai

2. Memoria, de Apichatpong Weerasethakul

ESTRENOS NACIONALES

1. Días negros, de Chisco Laresgoiti

2. El rey de la fiesta, de Salomón Askenazi

3. Va por Diego, de Miguel Flatow

ESTRENOS INTERNACIONALES

Ficción

1. La abuela, de Paco Plaza

2. Bergman Island, de Mia Hansen-Løve

3. El contador de cartas | The Card Counter, de Paul Schrader

4. La mano de Dios | È stata la mano di Dio, de Paolo Sorrentino

5. La crónica francesa | The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, de Wes Anderson

6. Happening, de Audrey Diwan, ganadora del León de Oro en el pasado Festival de Venecia

7. Jockey, de Clint Bentley

8. Rey Richard: Una familia ganadora | King Richard, de Reinaldo Marcus Green

9. En un lugar salvaje | Land, de Robin Wright

10. Misterio en Soho | Last Night in Soho, de Edgar Wright

11. The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal

12. El poder del perro | The Power of the Dog, de Jane Campion

13. Sundown, de Michel Franco

14. Titanio | Titane, de Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes

15. Todos vamos a la Feria Mundial | We’re All Going to the World’s Fair, de Jane Schoenbrun

16. Co-pilot | Die Welt wird eine andere sein, de Anne Zohra Berrached, con el apoyo del Goethe-Institut Mexiko, película que formará parte de la Semana del Cine Alemán en México

Documental

17. Becoming Cousteau, de Liz Garbus

18. Buñuel, un cineasta surrealista, de Javier Espada

19. Entre fuego y agua, de Viviana Gómez Echeverry y Anton Wenzel

20. Lost Flowers | I Fiori Persi, de Fabrizio Maltese

21. The Lost Leonardo, de Andreas Koefoed

22. Soy cubana, de Jeremy Ungar e Ivaylo Getov

23. Los hermanos Sparks | The Sparks Brothers, de Edgar Wright

24. Las tormentas de Jeremy Thomas | The Storms of Jeremy Thomas, de Mark Cousins

25. La historia del cine: una nueva generación | The Story of Film: A New Generation, de Mark Cousins

26. Stray, de Elizabeth Lo

27. Un blues para Teherán, de Javier Tolentino

28. Who We Are: A Chronicle of Racism in America, de Emily Kunstler y Sarah Kunstler

FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Largometrajes

1. Nudo mixteco, de Ángeles Cruz (Mixteco)

2. Hope, Soledad, de Yolanda Cruz (Chatino)

3. Vaychiletik, de Juan Javier Pérez (Tsotsil)

4. Pobo’tzu’ / Noche blanca, de Tania Ximena Ruiz y Yollotl Alvarado (Zoque)

Cortometrajes

1. La espera, de Celina Yunuen Manuel (Purépecha)

2. Koo / Serpiente, de Nicolás Rojas Sánchez (Mixteco)

3. Marku Irekani / Vivir juntos, de Rosalba López y Daniel Isidoro Morales (Purépecha)

4. Nixíí / Bastón de mando, de José Luis Matías Alonso (Tlapaneco)

5. Somos de la tierra, de Ricardo Villanueva (Akateko maya)

6. Tsihueri, el que fue valiente, de Yunuen Torres Asencio (Purépecha)

60ª SEMANA DE LA CRÍTICA

Con el apoyo de la Embajada de Francia y UniFrance, presentaremos una selección de películas que fueron seleccionadas por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2021:

1. Amparo, de Simón Mesa Soto

2. Feathers, de Omar El Zohairy

3. The Gravedigger’s Wife, de Khadar Ayderus Ahmed

4. Libertad, de Clara Roquet

5. Olga, de Elie Grappe

6. Piccolo Corpo, de Laura Samani

7. Rien à foutre, de Julie Lecoustre y Emmanuel Marre.

PROGRAMA DE JUAN BUSTILLO ORO

Con el apoyo de la Fundación Televisa, Filmoteca UNAM, Cineteca Nacional, Rodolfo de Anda, Gonzalo Elvira y TV Azteca, contaremos con un programa dedicado al prolífico realizador mexicano Juan Bustillo Oro. El programa incluye las siguientes películas:

Funciones presenciales

1. Dos monjes (1934)

2. El misterio del rostro pálido (1935)

3. Ahí está el detalle (1940)

4. El ángel negro (1942)

5. El hombre sin rostro (1950)

6. El asesino X (1955)

Funciones en línea

1. Cuando los hijos se van (1941)

2. Cuando los padres se quedan solos (1949)

3. La mujer ajena (1954)

4. Padre contra hijo (1955)

5. El medallón del crimen (1956)

6. Del brazo por la calle (1956)

Además, en el marco del 19º FICM, y en colaboración con la Fundación Televisa, se presentará una exposición fotográfica dedicada a Juan Bustillo Oro en el Andador Hidalgo de la Plaza Benito Juárez, de Morelia.

FUNCIONES ESPECIALES

1. Dentro del más grande refugio en la frontera entre Estados Unidos y México | Inside the Largest Refugee Camp on the US-Mexican Border, de Lara Heintz

2. Estanislao, de Alejandro Guzmán

3. Las fragmentaciones solo significan… | The Fragmentations Only Mean…, de Jesse Lerner

4. El guardián del fuego | Keeper of the Fire, de Louis F. Dematteis y David L. Brown

5. La mujer murciélago, de René Cardona

6. Un mundo sin Toledo, de Gabriel Santander, con el apoyo de Canal 22

7. No parezco científica | Not the Science Type, de Julio Palacio

8. Noche de fuego, de Tatiana Huezo

9. El silencio de los inocentes | The Silence of the Lambs, de Jonathan Demme

10. El tema, de Santiago Maza Stern, con el apoyo de La Corriente del Golfo

11. Tengo un sueño, de Carlos Lara, con el apoyo de IMCINE

