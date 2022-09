Festival Internacional de Cine de Morelia presenta la programación de su 20ª edición

JURADO

En esta 20ª edición, el jurado de la sección de Largometraje Mexicano del FICM será presidido por el extraordinario realizador polaco ganador del Oscar® y gran amigo del festival, Pawel Pawlikowski y conformado por Ava Cahen, delegada general de la Semana de la Crítica de Cannes; y Gaia Furrer, directora artística de las Giornate degli Autori, sección paralela del Festival Internacional de Cine de Venecia. El jurado de la sección de Documental Mexicano estará integrado por Josh Siegel, curador de cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA); Annouchka De Andrade, activista cinematográfica y exdirectora del Festival International du Film d'Amiens; la multipremiada realizadora Heidi Ewing; y Cédric Succivalli, presidente de la Sociedad Cinéfila Internacional (ICS). El jurado de la sección de Cortometraje Mexicano lo integrarán Marie-Pauline Mollaret, miembro del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes; Will Noah, editor de canales en Criterion Collection; y la gran actriz mexicana Arcelia Ramírez; y, por último, Erwin Neumaier, Director General de Estudios Churubusco; Héctor Orozco, reconocido curador e investigador; y Columba Vértiz, destacada periodista mexicana, conformarán el jurado de la Sección Michoacana.

FUNCIÓN INAUGURAL

Gracias al apoyo de Netflix, la película BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, de Alejandro G. Iñárritu, se proyectará en la Ceremonia de Inauguración de nuestra 20ª edición, evento que se llevará a cabo la noche del 22 de octubre en Morelia con la presencia del extraordinario director y escritor mexicano múltiples veces ganador del premio Oscar®.

Conoce más de BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades.

GRAN GALA

En una gran gala dentro del marco de nuestro 20° aniversario, contaremos con el estreno latinoamericano de Pinocho, del gran Guillermo del Toro, gracias al apoyo de Netflix.

INVITADOS ESPECIALES

En esta edición tenemos el privilegio de contar entre nuestros invitados de honor al realizador estadounidense ganador del premio Oscar®, Barry Jenkins, que presentará Moonlight (2016), If Beale Street Could Talk (2018), The Underground Railroad (2021) y The Gaze (2021).

La aclamada realizadora francesa Claire Denis presentará un ciclo especial de su extraordinario trabajo.

El legendario productor y realizador con múltiples nominaciones al Oscar®, Frank Marshall, nos acompañará para presentar su documental Jazz Fest: A New Orleans Story (2022), codirigido con Ryan Suffern, así como una función especial de The Other Side of the Wind (2018), la última cinta de Orson Welles, producida por Marshall, y A Final Cut for Orson (2018), de Ryan Suffern

La actriz española Maribel Verdú presentará Raymond y Ray (2022), de Rodrigo García, así como un ciclo especial de su extraordinario trabajo integrado por las películas Blancanieves (2012), de Pablo Berger; El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, y Siete mesas de billar francés (2007), de Gracia Querejeta.

Igualmente, tendremos el privilegio de contar con la presencia de: Jerry Schatzberg y Pierre Filmon, que presentarán Jerry Schatzberg: Landscape Portrait; Laurent Cantet, que presentará Arthur Rambo; Jeremy Thomas, que presentará Eo, de Jerzy Skolimowksi, cinta premiada en el pasado Festival de Cannes; Luis Mandoki, que presentará Presencias; Fernando León de Aranoa, que presentará su nuevo documental Sintiéndolo mucho; Amy Redford, que presentará Roost; Julie Bertuccelli, que presentará su documental Jane Campion: The Cinema Woman, y Barnabás Tóth que presentará Those Who Remained.

ESTRENOS INTERNACIONALES