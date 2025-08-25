Festival Aquelarre, conciertos y exposiciones llenarán de arte la Casa de la Cultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de la Cultura de Morelia dio a conocer su cartelera cultural para la semana del 25 al 31 de agosto de 2025, la cual incluye talleres, conciertos y exposiciones dirigidas a toda la población.

El programa destaca la 4ª edición del Festival Aquelarre, que iniciará el martes 26 con el taller para infancias “Liberatorio sonoro: hacer y dibujar ruido”, dirigido a niñas y niños de 8 a 13 años, en un horario de 10:00 a 12:00 horas en el Auditorio del CMMAS. Ese mismo día se realizará una ceremonia + jam colectivo, con cuota de recuperación de 60 pesos, de 18:00 a 22:00 horas.

El miércoles 27 se ofrecerá un concierto de electroacústica, contrabajo y nuube, a cargo de Fernanda Acosta y Dueto Nuube, de 17:00 a 18:00 horas en el mismo recinto.

El viernes 29, el músico Adrián Oropeza presentará el espectáculo Batería + Electrónica, de 17:00 a 18:00 horas.