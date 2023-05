Este miércoles, música de cámara para piano a 4 manos, en el Clavijero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al programa de música de cámara para piano a cuatro manos, como parte del programa Noches de Museo, a llevarse a cabo el miércoles 17 de mayo a las 18:00 horas en la sala 8 del Centro Cultural Clavijero.

En esta velada se contará con la actuación de Dennysse de Nazareth Calderón Chávez, quien interpretará la Petite Suite de Claude Debussy con el acompañamiento al piano de Nika Jonicenoka.

Por su parte, Zabdi Jafet Sánchez López ejecutará Preludio y fuga no 11 F mayor BWV 856 de J.S. Bach, I. Allegro con brio de la Sonata no 21 op. 53 C mayor, de L. V. Beethoven, la Balada no 2 de F. Chopin, y Etude-tableaux, op. 39, n 3, fis menor, de S. Rachmaninov.

Noches de Museo es una iniciativa que busca diversificar la oferta cultural para el público michoacano. El recital se llevará a cabo a las 18:00 horas en este recinto ubicado en la calle Nigromante 79, en el Centro Histórico de Morelia.