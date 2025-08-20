Esta tarde, obra "Gravedad cero" en el teatro Melchor Ocampo; entrada será gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, el Teatro Melchor Ocampo será sede de la puesta en escena “Gravedad cero”, como parte de la Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025. La función es gratuita y comenzará a las 19:00 horas.

La obra, dirigida a público mayor de 12 años, es interpretada por las compañías Catexia Teatro y Vertebral Teatro Físico. Narra la historia de Tina, una adolescente que enfrenta la pérdida, la violencia y la precariedad de su entorno, encontrando en el correr un acto de resistencia.

Catexia Teatro, fundada en 2010 en Morelia, se ha consolidado por su trabajo con audiencias jóvenes y sus proyectos comunitarios enfocados en la prevención de la violencia.