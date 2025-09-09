El sabor de Cuba llega al Clavijero con Tierra y Son

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiesta musical regresa este viernes 12 de septiembre al Centro Cultural Clavijero, con la presentación del concierto “Tierra y Son”, a cargo de un grupo femenino de percusiones que llenará de ritmo cubano y energía caribeña la Sala 7 del recinto.

El espectáculo forma parte del programa #DeSalaEnSala, una serie de conciertos interdisciplinarios impulsados por la Secretaría de Cultura de Michoacán, que busca acercar experiencias culturales vibrantes al público local.

La cita es a las 19:00 horas, y tendrá una cuota de recuperación de $100 pesos, lo que permitirá a las y los asistentes disfrutar de un viaje musical lleno de sabor y fuerza interpretativa.

El colectivo femenino que protagoniza “Tierra y Son” destaca por su fuerza escénica y por reinterpretar los ritmos afrocaribeños con una perspectiva contemporánea y feminista, convirtiendo cada presentación en una experiencia sensorial y festiva.

La Secretaría de Cultura hizo un llamado al público moreliano a no perderse este evento, que promete convertir la velada en una auténtica celebración de raíces, tambor y sonoridad latina.

