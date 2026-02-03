“El Fuego Nuestro” llega a Pátzcuaro con arte e identidad

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró la exposición “El Fuego Nuestro”, de José Luis Soto González, en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. La muestra integra 45 obras producidas entre 1978 y 2026, realizadas en técnicas como pintura, escultura y monotipo.

Esta exposición propone un recorrido visual y reflexivo donde el fuego funciona como eje simbólico para dialogar con la memoria histórica, la resistencia cultural y los pueblos originarios. A partir de este símbolo, revisa los cambios del arte social en México desde finales de los años sesenta y su vínculo con los movimientos comunitarios y territoriales.

Asimismo, la exposición documenta acciones artísticas desarrolladas en diversas regiones del país, como la creación de banderas identitarias para pueblos originarios, la recuperación de prácticas tradicionales y la defensa del patrimonio natural, subrayando al arte como una herramienta de conciencia social y construcción colectiva.

La obra de José Luis Soto González se caracteriza por un profundo arraigo en los materiales, símbolos y procesos culturales de la región, así como por una investigación constante sobre la identidad. A lo largo de su carrera, el autor ha expuesto en numerosos museos y galerías, tanto a nivel nacional como internacional.