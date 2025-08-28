Disfruta los últimos días de vacaciones de verano en los museos de Michoacán: Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de las vacaciones de verano para visitar los museos y centros culturales del estado, espacios pensados para convivir, aprender y disfrutar del patrimonio que nos une.

Para que la experiencia sea más agradable y se puedan seguir cuidando estos recintos, se pide a las y los visitantes atender algunas recomendaciones: evitar ingresar con mochilas, alimentos o bebidas, tomar fotografías sin flash y abstenerse de fumar o usar cigarros electrónicos.

Además, por seguridad, no se permite la entrada con objetos peligrosos y, aunque queremos mucho a las mascotas, deberán quedarse en casa durante la visita.