Digitalización y profesionalización, el reto en 2026: Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) apuesta por la digitalización y profesionalización del patrimonio cultural del estado, lo cual será un reto en 2026 ante los proyectos que se tienen, tomando en cuenta que algunos ya dieron inicio, resaltó la titular, Tamara Sosa Alanís.

En entrevista, indicó que son dos los proyectos importantes; el primero, en cuanto a la digitalización de los archivos culturales, en el cual ya se encuentran trabajando en la plataforma de Sonopedia, donde se reúne la música michoacana antigua y actual, con la finalidad de que todos los michoacanos puedan acceder a ella de manera fácil y gratuita.

Este proyecto, indicó, se prevé concluir a mediados de 2026, a fin de continuar con las artes visuales y, poco a poco, digitalizar todo el patrimonio cultural del estado.