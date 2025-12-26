Digitalización y profesionalización, el reto en 2026: Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) apuesta por la digitalización y profesionalización del patrimonio cultural del estado, lo cual será un reto en 2026 ante los proyectos que se tienen, tomando en cuenta que algunos ya dieron inicio, resaltó la titular, Tamara Sosa Alanís.
En entrevista, indicó que son dos los proyectos importantes; el primero, en cuanto a la digitalización de los archivos culturales, en el cual ya se encuentran trabajando en la plataforma de Sonopedia, donde se reúne la música michoacana antigua y actual, con la finalidad de que todos los michoacanos puedan acceder a ella de manera fácil y gratuita.
Este proyecto, indicó, se prevé concluir a mediados de 2026, a fin de continuar con las artes visuales y, poco a poco, digitalizar todo el patrimonio cultural del estado.
Sosa Alanís resaltó otro de los proyectos que se impulsarán y para el cual ya se está trabajando con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en cuanto a la profesionalización.
En ese tenor, comentó que se busca facilitar al sector artístico la obtención del grado de licenciatura, de acuerdo con la experiencia de cada persona, a fin de profesionalizar a los artistas y que cuenten con mayor reconocimiento, con el respaldo por parte del instituto.
