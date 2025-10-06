¡Desde España y Colombia hasta Quiroga! Así será el Tuna Fest Internacional 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Quiroga se alista para un fin de semana lleno de alegría, música tradicional y ambiente familiar con la llegada del Tuna Fest Internacional 2025, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre.

Este encuentro musical reunirá a 10 tunas —agrupaciones artísticas universitarias— provenientes de distintos estados del país, así como de España y Colombia, lo que convierte a este festival en un puente cultural entre Michoacán y el mundo.

Durante dos días, las calles y plazas de Quiroga resonarán con guitarras, bandurrias, panderetas y voces que interpretarán temas tradicionales, serenatas y piezas populares. Además del espectáculo musical, el evento busca reforzar la hermandad entre pueblos a través del arte y la tradición.