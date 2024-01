Denuncia Beatriz Zalce obras y fundación apócrifas con el nombre de Alfredo Zalce

No podemos hablar tanto de plagio, pero sí son reproducciones digitales de muy buena calidad, de buena manufactura, eso es terrible porque si no hay un ojo entrenado que vea eso, puede pasar por un obra hecha por Zalce, pero tiene ciertas características. Han hecho mucho trabajo de escultura, de gráfica como grabados o serigrafía, incluso reproducen un papel al que le dan una pátina de antigüedad, reproducen la firma de mi padre y curiosamente casi todos son grabados u obras 1 de 500. Realmente es alertar a la gente que tenga cuidado cuando vea eso, pero también empezar a denunciar, tal persona fue la que me hizo llegar o que pretendió venderme tal o cual cosa

Beatriz Zalce, hija de Alfredo Zalce