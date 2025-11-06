De jazz, rock, música purépecha y contemporánea, los ganadores de la convocatoria Sonopedia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) entregó reconocimientos a los ganadores de la primera convocatoria del Estudio de Grabación Sonopedia, quienes tuvieron la oportunidad de grabar sus canciones en este espacio creado durante la actual administración para incentivar la cultura musical en el estado.

La presentación del Volumen 1 del Estudio de Grabación Sonopedia se realizó en el Centro Cultural Clavijero (CCC) de Morelia, donde la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, reconoció la labor de todos los participantes. Entre los géneros que más destacaron se encuentran el jazz, rock, música tradicional y contemporánea.