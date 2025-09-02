Día de Muertos llegará a Manchester con arte, comida y folclor mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición mexicana del Día de Muertos cruzará fronteras este 2 de noviembre, cuando la ciudad de Manchester, Reino Unido, se vista de papel picado, flores de cempasúchil y sabores típicos para celebrar esta emblemática festividad en un festival gratuito y familiar.

La Embajada de México en Reino Unido, en colaboración con los colectivos @enchiladymcr y @dayofthedeadmcr, anunció la realización del evento en Canal Street, en pleno corazón de Manchester, bajo el lema: “Viva Manchester”.