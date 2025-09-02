Cultura

Día de Muertos llegará a Manchester con arte, comida y folclor mexicano

La Embajada de México en Reino Unido organiza un festival gratuito con comida, música y danzas tradicionales para celebrar el Día de Muertos en Manchester
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición mexicana del Día de Muertos cruzará fronteras este 2 de noviembre, cuando la ciudad de Manchester, Reino Unido, se vista de papel picado, flores de cempasúchil y sabores típicos para celebrar esta emblemática festividad en un festival gratuito y familiar.

La Embajada de México en Reino Unido, en colaboración con los colectivos @enchiladymcr y @dayofthedeadmcr, anunció la realización del evento en Canal Street, en pleno corazón de Manchester, bajo el lema: “Viva Manchester”.

Se llevará a cabo en "The New York, New York" ubicado en 94–98 Bloom St., Manchester M1 3LY, el domingo 2 de noviembre dee 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

El evento contará con decoración artesanal de Oaxaca, elaborada por @sanlorenzofiesta, y una instalación artística creada por el mexicano @zieromuko. La celebración incluirá un programa diverso de actividades culturales, música en vivo, gastronomía y folclore.

🎉 Entre lo más destacado:

  • 🌮 Comida mexicana por @enchiladymcr

  • 🍹 Bebidas por @newyorkbarmcr

  • 💃 Danza folclórica por @colibrimexdance

  • 🎶 Música en vivo con @themancumbians

  • 🇲🇽 Venta de productos mexicanos con @mexgroceruk

  • 🌶️ Salsas y mole por @chilimaven

  • ☕ Café mexicano por @themexicancoffeecompany

El objetivo del evento es honrar esta importante tradición mexicana, compartirla con nuevas audiencias y celebrar la vida, la cultura y el recuerdo con la comunidad mexicana y el público local en el Reino Unido.

