Coro de la Secum llena de música el Museo del Estado en el Mes Patrio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo del Estado de Michoacán fue sede de una velada musical enmarcada en el Mes Patrio, con la presentación del Coro de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), que interpretó piezas emblemáticas del repertorio popular y tradicional mexicano.
Canciones como Xiquiyehua, Lindo Michoacán, Yunuen, Traigo un amor y La Llorona, entre otras, resonaron con fuerza y sentimiento en las voces de los integrantes del coro, lo que convirtió la noche en un viaje de reencuentro con las raíces culturales del estado.
Decenas de asistentes se dieron cita en el patio principal del Museo del Estado, donde la música fue el eje central de una celebración que unió tradición, identidad y memoria colectiva, en un espacio histórico que refuerza el valor del patrimonio michoacano.
La Secretaría de Cultura de Michoacán reiteró que actividades de este tipo forman parte de la agenda de #MichoacánCulturaViva, con el objetivo de acercar el arte a la población y consolidar la participación ciudadana en la vida cultural del estado.
agm