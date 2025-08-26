Cultura

Convocatoria artística: Morelia busca nuevos talentos para su Ballet Folklórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de Morelia, abrió la convocatoria para integrar el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, ofreciendo y los participantes la oportunidad de acceder a una beca económica.

La audición se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, en un horario de 18:00 a 20:00 horas, en el Colegio de Morelia ubicado en avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.

Los requisitos principales que deben tomarse en cuenta son los siguientes:

  • Tener entre 17 y 29 años de edad (menores deberán contar con autorización de tutor).

  • Conocimientos básicos en danza folklórica regional mexicana.

  • Disciplina, trabajo en equipo y disponibilidad para ensayos.

  • Proactividad.

El registro se realiza en la Secretaría de Cultura de Morelia, ubicada en avenida Madero Poniente #398, planta alta, Centro Histórico, en horario de 9:00 a 16:00 horas. Se deberá presentar:

  • Copia de INE.

  • Copia de CURP.

  • Comprobante de domicilio.

Además, durante la audición será necesario llevar:

  • Un baile preparado.

  • Ropa de ensayo (preferentemente negra).

  • Zapatos de folklore y tenis.

  • Cabello recogido, paliacate y botella de agua.

La Convocatoria completa se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Cultura o de igual manera puede consultar información al número 44 33 12 10 05.

