Convocatoria artística: Morelia busca nuevos talentos para su Ballet Folklórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de Morelia, abrió la convocatoria para integrar el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, ofreciendo y los participantes la oportunidad de acceder a una beca económica.

La audición se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, en un horario de 18:00 a 20:00 horas, en el Colegio de Morelia ubicado en avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.

Los requisitos principales que deben tomarse en cuenta son los siguientes:

Tener entre 17 y 29 años de edad (menores deberán contar con autorización de tutor).

Conocimientos básicos en danza folklórica regional mexicana.

Disciplina, trabajo en equipo y disponibilidad para ensayos.

Proactividad.

El registro se realiza en la Secretaría de Cultura de Morelia, ubicada en avenida Madero Poniente #398, planta alta, Centro Histórico, en horario de 9:00 a 16:00 horas. Se deberá presentar:

Copia de INE.

Copia de CURP.

Comprobante de domicilio.

Además, durante la audición será necesario llevar:

Un baile preparado.

Ropa de ensayo (preferentemente negra).

Zapatos de folklore y tenis.

Cabello recogido, paliacate y botella de agua.

La Convocatoria completa se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Cultura o de igual manera puede consultar información al número 44 33 12 10 05.