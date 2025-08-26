Convocatoria artística: Morelia busca nuevos talentos para su Ballet Folklórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de Morelia, abrió la convocatoria para integrar el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, ofreciendo y los participantes la oportunidad de acceder a una beca económica.
La audición se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, en un horario de 18:00 a 20:00 horas, en el Colegio de Morelia ubicado en avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.
Los requisitos principales que deben tomarse en cuenta son los siguientes:
Tener entre 17 y 29 años de edad (menores deberán contar con autorización de tutor).
Conocimientos básicos en danza folklórica regional mexicana.
Disciplina, trabajo en equipo y disponibilidad para ensayos.
Proactividad.
El registro se realiza en la Secretaría de Cultura de Morelia, ubicada en avenida Madero Poniente #398, planta alta, Centro Histórico, en horario de 9:00 a 16:00 horas. Se deberá presentar:
Copia de INE.
Copia de CURP.
Comprobante de domicilio.
Además, durante la audición será necesario llevar:
Un baile preparado.
Ropa de ensayo (preferentemente negra).
Zapatos de folklore y tenis.
Cabello recogido, paliacate y botella de agua.
La Convocatoria completa se encuentra disponible en la página de la Secretaría de Cultura o de igual manera puede consultar información al número 44 33 12 10 05.
BCT