Convocan a artistas para talleres comunitarios en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a creadoras, creadores, investigadoras, investigadores y facilitadores comunitarios a participar en la convocatoria “Cultura Viva en Movimiento”, que impulsa talleres artísticos en municipios de la entidad con enfoque en población migrante.

La convocatoria seleccionará tres equipos de cuatro integrantes, con perfiles que fortalezcan procesos de formación y creación colectiva. Se buscan especialistas en música popular mexicana, hip hop, muralismo y educación comunitaria, así como artistas visuales, productoras y productores musicales, investigadoras e investigadores culturales y mediadoras y mediadores con experiencia en identidad y trabajo social.

Las y los interesados podrán postularse en alguno de los tres proyectos: “Resignificación de corridos: Identidades sonoras migrantes”, dirigido a personas con experiencia en corridos y narrativas orales; “Hip hop: Territorios en movimiento”, que convoca a MCs, raperas, beatmakers, bailarines y artistas urbanos; y “Muralismo comunitario migrante”, enfocado en muralistas, ilustradores y educadores con experiencia en procesos colectivos.