Conoce las actividades de la Bienal oriGIn 2025 en Morelia: Casart

En la Bienal oriGIn se entregará por primera vez el Premio Michoacán al Producto de Origen, así como una mención honorífica a uno de los productos nacionales que estarán presentes y por parte de la organización oriGIn se entregarán cinco distintivos a productores y asociaciones que han aportado a la relevancia de las Indicaciones Geográficas.

Dentro del programa se contempla la reunión estatutaria de los socios de oriGIn, habrá clases magistrales a cargo del Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI) y del director general del Irish Whiskey Association (IWA), así como conferencias como acerca de las IGs en el comercio Internacional y los desafíos para los próximos años.