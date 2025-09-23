Conoce las actividades de la Bienal oriGIn 2025 en Morelia: Casart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reunión Bienal oriGIn 2025 se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), informó el director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles. Evento que reunirá a expertos, productores y organizaciones de todo el mundo en materia de Indicaciones Geográficas.
Durante estos días, la Expo Internacional de IGs contará con la participación de 80 expositores. Se presentarán 31 productores de Michoacán con artículos que tienen Indicación Geográfica o están en vías de obtenerla, así como 35 productores nacionales y 11 internacionales de Argentina, Italia, Irlanda, España, Colombia, Costa Rica, Chile, India, Perú, República Dominicana y Suiza.
En la Bienal oriGIn se entregará por primera vez el Premio Michoacán al Producto de Origen, así como una mención honorífica a uno de los productos nacionales que estarán presentes y por parte de la organización oriGIn se entregarán cinco distintivos a productores y asociaciones que han aportado a la relevancia de las Indicaciones Geográficas.
Dentro del programa se contempla la reunión estatutaria de los socios de oriGIn, habrá clases magistrales a cargo del Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI) y del director general del Irish Whiskey Association (IWA), así como conferencias como acerca de las IGs en el comercio Internacional y los desafíos para los próximos años.
RPO