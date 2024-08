Conoce la obra de Dionisio Pascoe Pierce en su expo Ventisca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde 1979, el pintor mexicano Dionisio Pascoe Pierce vive y pinta en las cercanías de Tacámbaro, y trae para ti su exposición Ventisca, por lo que la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) te invita a su inauguración el 7 de agosto a las 19:00 horas.

El artista estudió pintura en Bard College y en The New School for Social Research en Nueva York, y en la Escuela Nacional de Artes Pláticas en Ciudad de México. Se ha desempeñado como maestro de artes plásticas y de inglés en varios planteles de la entidad; actualmente imparte clases de artes plásticas en el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro.

El autor, como parte de su trayectoria cuenta con diversas exposiciones individuales. Sus dibujos, acuarelas e ilustraciones se han incluido en varias publicaciones.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 7 de octubre en la Casa Taller Alfredo Zalce, que se ubica en Periférico Paseo de la República, 409, en la colonia Félix Ireta, en Morelia.