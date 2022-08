Con tres mesas de trabajo inicia el Foro Internacional de Derechos Colectivos

Durante la segunda ponencia sobre las políticas de conservación del patrimonio Jaime Hernández Díaz exsecretario de cultura del estado y ex rector de la máxima casa de estudios del estado, puntualizó la importancia de que las planeaciones sobre conservación se realicen desde un enfoque sociocultural y no con fines de rentabilidad turística ya que esto deriva en una atención centralizada provocando el abandono de otras zonas históricas que no generan utilidades económicas.

Añadió que una política pública debe tomar en cuenta a los actores políticos, la población, las necesidades de la zona para que de esta manera se desarrolle la comunidad sin provocar alteraciones al entorno cultural entre muchos otros factores, por lo que mencionó que “es un reto llevar a cabo este tipo de acciones”