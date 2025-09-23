Con funciones gratuitas, Ballet Folklórico de Michoacán celebrará sus 67 años en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a celebrar el 67 aniversario del Ballet Folklórico del Estado de Michoacán, con funciones especiales los días 24, 25 y 27 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo.

El ballet fue fundado en 1958 por el profesor J. Roberto García Marín con apoyo del Gobierno del Estado. Fue el primer grupo de danza folklórica en Michoacán y se consolidó como su representante oficial. Con más de seis décadas de trayectoria, ha preservado y difundido la riqueza cultural de México en escenarios nacionales e internacionales, formando generaciones de bailarinas, bailarines y maestros.

El festejo contará con la participación de agrupaciones folklóricas infantiles, juveniles y profesionales de Morelia, Quiroga y otros municipios, así como compañías de instituciones educativas. En todas las presentaciones se compartirán sones, danzas y estampas que muestran la riqueza cultural de Michoacán y diversas regiones del país.