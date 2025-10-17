Catrinas, concurso y tradición: esto te espera este fin en Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las catrinas regresan a Capula con todo su color, creatividad y esencia artesanal, en el marco de la XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina 2025, que se llevará a cabo del 18 de octubre al 3 de noviembre en esta emblemática tenencia de Morelia.

Durante más de dos semanas, visitantes locales y turistas podrán disfrutar de un recorrido lleno de vida, arte y tradición, en una de las ferias más queridas del calendario cultural michoacano.

🏆 Concurso artesanal y premios

Como parte de las actividades, también se realizará el 13° Concurso Artesanal de la Catrina, que reunirá más de 100 obras y premiará a los mejores trabajos con un total de 25 premios y una bolsa de 90 mil pesos.

📅 Inauguración y desfile

El evento inaugural será este domingo 19 de octubre, a las 11:00 de la mañana con un colorido desfile, seguido del acto oficial en la plaza principal a las 12:30 del día.