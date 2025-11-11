Casart ofrece hasta 15 % de descuento en artesanías por el Buen Fin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) se suma al Buen Fin con descuentos del 5, 10 y 15 por ciento en todas sus piezas artesanales, en cualquiera de sus tiendas físicas, del 13 al 17 de noviembre.

El director general de Casart, Cástor Estrada Robles, destacó que las tiendas cuentan con piezas únicas, muchas de ellas ganadoras de concursos estatales y nacionales de arte popular, debidamente identificadas con su distintivo. Además, señaló que varios productos poseen etiqueta de marca colectiva, lo que garantiza su autenticidad y origen.

Invitó a la población a aprovechar esta promoción y adquirir piezas artesanales michoacanas, pues cada compra representa un apoyo directo a las y los creadores del arte popular y a la economía de sus comunidades.