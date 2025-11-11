Casart ofrece hasta 15 % de descuento en artesanías por el Buen Fin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) se suma al Buen Fin con descuentos del 5, 10 y 15 por ciento en todas sus piezas artesanales, en cualquiera de sus tiendas físicas, del 13 al 17 de noviembre.
El director general de Casart, Cástor Estrada Robles, destacó que las tiendas cuentan con piezas únicas, muchas de ellas ganadoras de concursos estatales y nacionales de arte popular, debidamente identificadas con su distintivo. Además, señaló que varios productos poseen etiqueta de marca colectiva, lo que garantiza su autenticidad y origen.
Invitó a la población a aprovechar esta promoción y adquirir piezas artesanales michoacanas, pues cada compra representa un apoyo directo a las y los creadores del arte popular y a la economía de sus comunidades.
Durante estos días, las y los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados por manos michoacanas, ideales para regalar o disfrutar en el hogar. Habrá piezas textiles como rebozos, guanengos, camisas, blusas y vestidos; artículos de alfarería y madera, como vajillas, comales, ollas, bateas y juegos de agua; así como joyería, guitarras e instrumentos tradicionales.
Tienda matriz en Morelia, ubicada frente a la plaza Valladolid, calle Fray Juan de San Miguel 129, a un costado del templo de San Francisco.
Centro Cultural Clavijero, en calle Nigromante 79, Centro Histórico.
Tienda en Uruapan, dentro del Centro Cultural Fábrica de San Pedro, en calle Miguel Treviño 100.
Tienda en Zamora, dentro de Casona Pardo, en calle Amado Nervo Oriente 53, Centro Histórico.
