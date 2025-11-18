Casa del Mezcal Michoacano ofrecerá velada con cena tradicional en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa del Mezcal Michoacano presentará un evento exclusivo denominado Cena–Cata–Maridaje. Se trata de una nueva experiencia diseñada para la degustación especializada del tradicional mezcal michoacano, armonizada con la gastronomía regional, todo en un ambiente cálido y auténtico.
El evento está diseñado para integrar la tradición, cultura y gastronomía de Michoacán. Contará con un cupo limitado y su objetivo principal es fomentar la interacción, el conocimiento y la apreciación del mezcal, en un marco de lenguaje y trato cercano que caracteriza a la Casa del Mezcal Michoacano. “Será una excelente oportunidad para conectar con productores locales, conocer nuevas propuestas y vivir una experiencia única”, agregó la funcionaria.
El evento se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 19:15 horas, en la casona que se encuentra a un costado del Teatro Mariano Matamoros. Tendrá un costo de 690 pesos, lo que incluye cena tradicional de Apatzingán en tres tiempos, bebidas y recorrido por el Teatro Matamoros. Para reservar, pueden hacerlo a través de la cuenta oficial de Facebook Teatro Mariano Matamoros, en facebook.com/TeatroMarianoMatamorosMorelia
RPO