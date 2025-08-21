Cannes llega a Morelia: Lo mejor de La Semana de la Crítica en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) recibirá nuevamente una muestra exclusiva de cine internacional como parte de su histórica alianza con La Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Durante su 23ª edición, a celebrarse del 10 al 19 de octubre de 2025, el FICM proyectará las siete películas seleccionadas en la 64ª Semana de la Crítica, con la presencia especial de Ava Cahen, directora artística de esta sección.
La colaboración entre el FICM y Cannes, vigente desde 2003, ha fortalecido el intercambio cultural entre México y Francia, posicionando a Morelia como un epicentro cinematográfico de talla mundial. Esta muestra forma parte del programa oficial del FICM2025 y se presentará tanto en funciones presenciales como virtuales a través de la plataforma nuestrcine.mx.
Ciudad sin sueño (Sleepless City)
Dir. Guillermo Galoe | España, Francia
Un adolescente gitano se enfrenta a la demolición de su barrio en los márgenes de Madrid, debatiéndose entre la resistencia familiar y el futuro incierto.
Imago (Premio del Jurado French Touch)
Dir. Déni Oumar Pitsaev | Francia, Bélgica
Un joven hereda tierras en el valle de Pankissi, desatando disputas familiares y una crisis de identidad entre Chechenia y Francia.
Kika
Dir. Alexe Poukine | Bélgica, Francia
Una mujer embarazada enfrenta el duelo y la precariedad con irreverencia y humor negro, en una historia tan cruda como esperanzadora.
Niña zurda (Left-Handed Girl)
Dir. Shih-Ching Tsou | Taiwán, Francia, EE.UU., Reino Unido
El regreso de una madre soltera a Taipéi desencadena secretos familiares en un mercado nocturno vibrante y lleno de simbolismos.
Nino (Premio Louis Roederer Foundation Rising Star)
Dir. Pauline Loquès | Francia
Un adolescente con una misión médica urgente explora las calles de París en busca de sentido, en un relato íntimo de resiliencia.
Un fantasma útil (Pee Chai Dai Ka / A Useful Ghost)
Dir. Ratchapoom Boonbunchachoke | Tailandia, Francia, Singapur, Alemania
Un viudo encuentra consuelo en el espíritu reencarnado de su esposa... en una aspiradora. Una comedia absurda con tintes de crítica social.
Rietland (Reedland)
Dir. Sven Bresser | Países Bajos, Bélgica
Un cortador de juncos encuentra un cadáver y se ve arrastrado a una introspectiva búsqueda del mal, mientras cuida a su nieta.
Desde su creación en 1962, La Semana de la Crítica ha sido semillero de directores como Bernardo Bertolucci, Wong Kar Wai, Alejandro G. Iñárritu y Julia Ducournau. Esta sección paralela del Festival de Cannes, organizada por la Unión Francesa de Críticos de Cine, se dedica a impulsar primeras y segundas películas de cineastas emergentes.
