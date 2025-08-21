Cannes llega a Morelia: Lo mejor de La Semana de la Crítica en el FICM 2025

Ciudad sin sueño (Sleepless City)

Dir. Guillermo Galoe | España, Francia

Un adolescente gitano se enfrenta a la demolición de su barrio en los márgenes de Madrid, debatiéndose entre la resistencia familiar y el futuro incierto.

Imago (Premio del Jurado French Touch)

Dir. Déni Oumar Pitsaev | Francia, Bélgica

Un joven hereda tierras en el valle de Pankissi, desatando disputas familiares y una crisis de identidad entre Chechenia y Francia.

Kika

Dir. Alexe Poukine | Bélgica, Francia

Una mujer embarazada enfrenta el duelo y la precariedad con irreverencia y humor negro, en una historia tan cruda como esperanzadora.

Niña zurda (Left-Handed Girl)

Dir. Shih-Ching Tsou | Taiwán, Francia, EE.UU., Reino Unido

El regreso de una madre soltera a Taipéi desencadena secretos familiares en un mercado nocturno vibrante y lleno de simbolismos.

Nino (Premio Louis Roederer Foundation Rising Star)

Dir. Pauline Loquès | Francia

Un adolescente con una misión médica urgente explora las calles de París en busca de sentido, en un relato íntimo de resiliencia.

Un fantasma útil (Pee Chai Dai Ka / A Useful Ghost)

Dir. Ratchapoom Boonbunchachoke | Tailandia, Francia, Singapur, Alemania

Un viudo encuentra consuelo en el espíritu reencarnado de su esposa... en una aspiradora. Una comedia absurda con tintes de crítica social.

Rietland (Reedland)

Dir. Sven Bresser | Países Bajos, Bélgica

Un cortador de juncos encuentra un cadáver y se ve arrastrado a una introspectiva búsqueda del mal, mientras cuida a su nieta.