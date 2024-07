Círculos de lectura y escritura para mujeres: espacios seguros y de empoderamiento

“En un espacio tradicional, siempre es: vamos a aprender de los maestros, del canon. Acá estamos desde la horizontalidad, quiere decir que todas nuestras escrituras son válidas. Es un espacio para todas, no es mí espacio, es un espacio que yo coordino, pero no soy la maestra, yo coordino, organizo para todas las que quieran entrar, por eso se me hace importante hablar de nosotras, porque también la base de esto es la horizontalidad”

dijo Yuri Bautista