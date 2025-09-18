Buscan artistas para llevar arte y cultura a juventudes migrantes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán lanzó la convocatoria “Cultura Viva en Movimiento”, dirigida a equipos creativos y artistas que deseen impartir talleres de expresión artística a niñas, niños y juventudes migrantes en distintos municipios del estado.

El objetivo de la iniciativa es promover el arte comunitario, el derecho a la cultura y el reconocimiento de las infancias migrantes, a través de talleres de música, danza y muralismo, que se desarrollarán entre octubre y diciembre de 2025.

Las personas interesadas deberán postularse antes del 10 de octubre, de manera individual o en equipo, conforme a las bases disponibles en el sitio oficial:

👉 cultura.michoacan.gob.mx

📍 Datos clave de la convocatoria: