Aprende a crear muñecas en el taller ‘La resistencia de las Lupes’ en Morelia

El curso “La resistencia de las Lupes” se realizará el 12 de septiembre en el Patio de la Magnolia, con inscripciones abiertas y cupo limitado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo del Estado de Michoacán anunció la apertura de inscripciones para el taller “La resistencia de las Lupes: Elaboración de muñecas”, una actividad cultural que busca rescatar y promover la tradición artesanal.

El curso será impartido por la Lic. Alejandra Suárez Vaca el próximo 12 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el Patio de la Magnolia del Museo del Estado.

De acuerdo con la convocatoria, el taller tiene cupo limitado, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse a través del correo electrónico: mem.museo@gmail.com.

