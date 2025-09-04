Aprende a crear muñecas en el taller ‘La resistencia de las Lupes’ en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo del Estado de Michoacán anunció la apertura de inscripciones para el taller “La resistencia de las Lupes: Elaboración de muñecas”, una actividad cultural que busca rescatar y promover la tradición artesanal.

El curso será impartido por la Lic. Alejandra Suárez Vaca el próximo 12 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el Patio de la Magnolia del Museo del Estado.

De acuerdo con la convocatoria, el taller tiene cupo limitado, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse a través del correo electrónico: mem.museo@gmail.com.