Anuncia Secum concierto de la OSIDEM y el pianista Christian Serrano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 31 de marzo, el director honorario de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM), Miguel Ángel García Ramírez, conducirá el concierto que la agrupación musical presentará en el Teatro Melchor Ocampo, en compañía del pianista Christian Serrano, con acceso gratuito, sin pase de cortesía.

La Secretaría de Cultura del Estado (Secum) informó que el programa estará integrado por la obertura a la ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart; el Concierto para piano y orquesta no. 2 en Do menor, de Serguei Rachmaninov; y la Sinfonía no. 9 en Mi menor, op. 95, Del Nuevo Mundo; y una pieza escrita por Antonín Dvorák.

Miguel Ángel García Ramírez ha sido galardonado con el Premio de la Audiencia en el Concurso Internacional de Jóvenes Artistas, California 1997; segundo lugar del V Concurso Nacional de Violín, Hermilo Novelo; y La Jaiba de Oro, máximo reconocimiento otorgado a tamaulipecos distinguidos. Actualmente es Concertino Asistente de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y Concertino de la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni.

Christian Serrano nació en el Puerto de Lázaro Cárdenas, e inició sus estudios musicales a la edad de 13 años en la ciudad de Morelia, con Pablo Pérez Jáuregui. Es egresado del Conservatorio de las Rosas.

Se ha presentado como solista con la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana y en espacios culturales de Morelia como la Sala de Niños Cantores, el Centro Cultural Clavijero, el Museo de Arte Colonial y la Casa de la Cultura.

El evento dará inicio a las 18:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo, ubicado en la calle Melchor Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia.

EA