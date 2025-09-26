Animal Film Fest: El horror se apoderará de las pantallas michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El horror se apoderará de las pantallas michoacanas con la sexta edición de Animal Film Fest "Festival Mexicano del Cine del Horror", el cual proyectará más de 46 cortometrajes y largometrajes del 02 al 05 de octubre en el Museo Casa Natal de Morelos.

Con la proyección de una afluencia de mil 500 personas, el productor de Animal Film Fest, Felipe de Jesús Godoy Castillo, destacó que en esta ocasión se inscribieron alrededor de 500 cortometrajes de todo el mundo para participar en las tres categorías que se tiene del cortometraje michoacano, mexicano e internacional. De estos, dijo, se seleccionó el 50 por ciento de los participantes y se generó una selección oficial de más de 46 cortometrajes y un largometraje de estreno que ha tuvo impacto en varias partes del mundo, como Rusia, donde se proyectó en 800 salas de cine.