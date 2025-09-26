Animal Film Fest: El horror se apoderará de las pantallas michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El horror se apoderará de las pantallas michoacanas con la sexta edición de Animal Film Fest "Festival Mexicano del Cine del Horror", el cual proyectará más de 46 cortometrajes y largometrajes del 02 al 05 de octubre en el Museo Casa Natal de Morelos.
Con la proyección de una afluencia de mil 500 personas, el productor de Animal Film Fest, Felipe de Jesús Godoy Castillo, destacó que en esta ocasión se inscribieron alrededor de 500 cortometrajes de todo el mundo para participar en las tres categorías que se tiene del cortometraje michoacano, mexicano e internacional. De estos, dijo, se seleccionó el 50 por ciento de los participantes y se generó una selección oficial de más de 46 cortometrajes y un largometraje de estreno que ha tuvo impacto en varias partes del mundo, como Rusia, donde se proyectó en 800 salas de cine.
Refirió que las proyecciones son gratuitas, por lo que cada uno de los interesados en ver los cortometrajes deberá llegar con tiempo para que el personal del Festival coloque los brazaletes a aquellas personas que entrarán por función; al menos 30 minutos antes, toda vez que el ingreso será conforme vayan llegando.
Señaló que el programa se encuentra en las redes sociales de Animal Film Fest y su página oficial; son 5 programas donde se proyectarán 46 cortometrajes, un largometraje de estreno y 8 cortometrajes en la Muestra UNIFEST que se llevará a cabo el domingo 05 de octubre. También habrá una Master Class impartida por Marcos Muñoz, quien tiene 10 años de trayectoria haciendo cine de horror.
En su oportunidad, el secretario técnico de la Secretaría de Cultural de Michoacán (SECUM), Juan Luis Tovar, refirió que este Festival permite el impulso de los cineastas independientes en uno de los géneros de mayor atracción para los michoacanos, mexicanos y en el mundo y que está dirigido al horror y el suspenso.
Animal Film Fest fue uno de los ganadores de la Convocatoria para Apoyo a Festivales y Muestras de Cine en Michoacán que lanzó la SECUM en febrero pasado; la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jessica Cortés Arroyo, destacó que este Festival apuesta por el género del horror mediante una visión creativa, incluyente y comprometida con el talento local.
El programa puede ser consultado en la página de Animal Film Fest animalfilmfest.com/sextaedicion/programa2025, donde además se podrá conocer la trayectoria de los productores participantes, la locación elegida para la sexta edición y demás aspectos que se presentarán durante el Festival.
Jueves 02 de octubre
Programa 1 "Sombras que respiran", 17:00 horas:
- LO QUE SANGRA | Juan González Henao | Bogotá, Colombia - Barcelona, España | 2024 - 17:45.
- CUANDO LOS GATOS NO MAÚLLAN | Rebeca Leal Hernández | Ciudad de México, México | 2024 - 20:13.
- TULPA | Pablo Pastor | Madrid, España | 2025 - 10:30.
- SILENCIADOS | Daniel Malvido | Morelia, Michoacán, México | 2025.
- ASUSTADA | Adrián Cernadas | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | 2024 - 05:28
- THE PINK MIST | Rafael Gzonález León | Morelia, Michoacán, México - Vancouver, Canadá | 2024 - 07:21
- NOCTURNA | Pablo Olmos Arrayales | Ciudad de México, México | 2024 - 14:47.
- TE ENCONTRÉ | Jacquelin Ibeth Hinojosa | Pátzcuaro, Michoacán, México | 2024 - 01:18.
- BATH BOMB | Colin G Cooper | Toronto, Ontario, Canadá | 2024 - 9:55.
Programa 2 "El peso del silencio", 20:00 horas:
- TAZAS DE TÉ Y GALLERAS | José Saborit, Alonso Valdez I. | Tapalpa Jalisco, México | 2024 - 20:00.
- MARIA ENGANXA | Luis Ortas | Palma de Mallorca, Islas Baleares, España | 2025 - 17:10.
- AUSENCIAS | Carlos Serrano | Morelia, Michaocán, México | 2024 - 11:48.
- AMARRE | Tessie Garduño Ávila | Ciudad de México, México | 2025 - 11:25.
- OCASO | Andrés Pérez | Bogotá, Colombia | 2024 - 11:11.
- EL VISITANTE | Leonardo Ginori | Morelia, Michoacán, México | 2025 - 14:48.
- REFUGIOS | Kiko Prada | Madrid, España | 2024 - 10:43.
- VOYERISTA | Damián Luviano | Morelia, Michoacán, México | 2025 - 05:59.
- TRAS LA PUERTA | Carlos M. Salas | Monterrey, Nuevo León, México | 2025 - 10:13.
Viernes 03 de octubre
Programa 3 "Herencias Malditas", 16:00 horas:
- CORDÃO DE PRATA | Getulio Ribeiro | Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil | 2025 - 23:29.
- CARTA DE AMOR A LA MUERTE | Alejandro Jaimes Ballester | Ciudad de México, México | 2025 - 11:05.
- LA PRESENTACIÓN | Nicolás Shujman | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | 2024 - 14:43.
- NADIE SABRÁ LO QUE PASARÁ DESPUÉS DE ESTE DÍA | Alejandro Rivera Hurtado | Morelia, Michoacán, México | 2024 - 06:30.
- LA PIEDRA ROJA | Jaime H. Jasso | Guadalajara, Jalisco, México | 2024 - 23:08.
- LA CAJA | Dario Equihua | Uruapan, Michoacán, México | 2021 - 03:57.
- BLODDY GLAMPING | Yannic Solís | Estado de México, México | 2024 - 07:16.
- TESTAMENTO 1978 | Carlos Contreras Meza | Jéruco, Cuitzeo, Michoacán, México | 2025 - 16:30.
- CORTE | Jaime Gómez Hurtado | Bogotá, Colombia | 2024 - 04:30.
Programa 4 "Cuerpos en la frontera", 19:00 horas:
- LÁZARO | Gabriel Quintero Martínez | Huehuetoca, Estado de México, México | 2022 - 13:30.
- HASTA QUE LA MUERTE OS SEPARE | Francisco Porcel | Armilla, Granada, España | 2024 - 02:18.
- LOS ÚLTIMO QUE ESCUCHÉ DE SAMUEL | Ignacio Quiroz | Torreón, Coahuila, México | 2025 - 09:49.
- LA MUJER DEL RÍO | Dario Equihua | Uruapan, Michoacán, México | 2025 - 13:08.
- ATROCITY EXHIBITION | Jesús Llamas | Mexicali, Baja California, México | 2024 - 07:05.
- GULA | Julio Galeote, Oscar Galeote | Morelia, Michoacán, México | 2025 - 09:31.
- QUITARSE EL MUERTO | William Miller | Salou, Tarragona, España | 2025 - 15:57.
- PARALLEL | Nicole Viggiano | Morelia, Michoacán, México | 2024 - 02:05.
- FRASCOS VACÍOS | Guillermo Ribbeck | Valparaiso, Chile | 2024 - 20:53.
Sábado 04 de octubre
Programa 5 "Sueños de Sangre", 15:00 horas:
- NO CAMBIÉ LAS COSAS DE LUGAR | Gonzalo Maldonado Alam, Julieta Romano Ortiz | General Roca, Río Negro, Argentina | 2024 - 12:44.
- LUZ EN LA OSCURIDAD | Gus Macías | León, Guanajuato, México | 2024 - 11:27.
- TÁNTIBUS | Ángel M. Pecci | Sevilla, España | 2024 - 18:25.
- PISADAS DE SANGRE | Emiliano Monroy Pineda | Guadalajara, Jalisco, México | 2024 - 13:36.
- INSANIA | Nicole Viggiano | Morelia, Michoacán, México | 2024 - 02:11.
- OCULARIS | Juanzi Amaya, Alejandro Bogado | José León Suárez, Buenos Aires, Argentina | 2023 - 06:08.
- LAS AVES DE PROMETEO | Omar Martínez Adame | Uruapan, Michoacán, México | 2025 - 07:30.
- WICCA: JEZABEL | Alan Godina | Guadalajara, Jalisco, México | 2025 - 15:46.
- CUANDO LA GUITARRA CALLA | Roberto Janacua B. | Paracho, Michoacán, México | 2025 - 08:29.
- EL VOCHO DE AVERNO | Gerardo Oñate | Ciudad de México, México | 2025 - 09:55.
Master Class, Arquitecto del horror, 17:00 horas:
- EL CARROÑERO | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México | 2015 - 12:10.
- VEN A MÍ | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México | 2016 - 09:08.
- CRISTAL: SANGRE Y AZÚCAR | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México | 2018 - 19:04.
- NO DEJES DE MIRARLOS | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México | 2019 - 09:29.
- SALPICÓN | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México | 2021 - 07:44.
- CASCADA | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México | 2022 - 05:52.
- EN EL NOMBRE DE... | Marcos Muñoz Flores | Ciudad de México | 2024 - 10:00.
Domingo 05 de octubre
Muestra UNIFEST, 16:00 horas:
- TRES MINUTOS MÁS | Carol Torres | Hidalgo, México | 2025.
- FLORES Y CIENFUEGOS | Henry Bedwell | 2024.
- TE MIRO CUANDO DESPIERTO | Edgar Custodio | Tequila, Jalisco, México | 2025.
- GREGORIO | Juan Pablo de Luna | México | 2025.
- LOS DÍAS VERDES | Diego Idel Esqueda | México.
- FINGERS | Elena Franco | Ciudad de México, México | 2024.
- MIRINKUA | Regina D. Murguía, Ximena Xolalpa | Morelia, Michoacán, México | 2024.
Domingo 05 de octubre
Proyección especial largometraje internacional, 18:00 horas:
- RED BOOK RITUAL - GATES OF HELL | Carlos Baena, Dawson Taylor, Hernán Moyano, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Tommy Wilkund | Nueva Zelanda - Paraguay | 2025 - 80:00.
