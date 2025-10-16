¡Altares, alebrijes y mariachi! Así será la Noche de Muertos en Camécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 1 de noviembre, el Parque Nacional Lago de Camécuaro se transformará en un espacio lleno de luz, tradición y color para celebrar la Noche de Muertos con música en vivo, altares monumentales, danza, catrinas y muchas sorpresas más.

La fiesta comenzará a las 5:00 de la tarde con la presentación del mariachi Los Michoacanos, y a las 7:00 de la noche se hará el corte de listón para inaugurar oficialmente las actividades. A lo largo de la noche, los asistentes podrán recorrer el parque y disfrutar de los altares de muertos elaborados por estudiantes de bachillerato de la región.

También habrá exhibiciones de alebrijes, catrinas y catrines, áreas de comida, artesanías y un espacio para tomarse fotos, ideal para compartir en redes sociales.

Se espera una asistencia de más de 10 mil personas, por lo que se recomienda llegar con tiempo. El acceso tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos, mientras que niñas y niños menores de seis años entran gratis. El estacionamiento tendrá un costo adicional de 40 pesos.