Aún puedes inscribirte a las masterclass gratuitas del FICM en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres parte del gremio del séptimo arte michoacano, aún puedes aprovechar las masterclass gratuitas que realiza el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (ILCC) en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

Aún hay espacios disponibles para estos encuentros que se realizarán en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), con los productores que hablarán de cintas como Nosotros los Nobles y Amores Perros.

Las charlas, agregó Luis Fernando Gutiérrez, director de la Cofilmich, contarán con la presencia de productores, directores y cinefotógrafos de talla internacional, del 13 al 17 de octubre.

Entre las figuras reconocidas del cine estarán Edgar San Juan, Eduardo Valenzuela, Moisés Chiver, Gareth y Molo Alcocer, así como Antonio Riestra. Todos ellos compartirán sus experiencias y caminos creativos con estudiantes, realizadores y amantes del cine.