Aún puedes inscribirte a las masterclass gratuitas del FICM en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres parte del gremio del séptimo arte michoacano, aún puedes aprovechar las masterclass gratuitas que realiza el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (ILCC) en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).
Aún hay espacios disponibles para estos encuentros que se realizarán en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), con los productores que hablarán de cintas como Nosotros los Nobles y Amores Perros.
Las charlas, agregó Luis Fernando Gutiérrez, director de la Cofilmich, contarán con la presencia de productores, directores y cinefotógrafos de talla internacional, del 13 al 17 de octubre.
Entre las figuras reconocidas del cine estarán Edgar San Juan, Eduardo Valenzuela, Moisés Chiver, Gareth y Molo Alcocer, así como Antonio Riestra. Todos ellos compartirán sus experiencias y caminos creativos con estudiantes, realizadores y amantes del cine.
Inscripciones: Edgar San Juan – cinemasters.mx/edgar-san-juan.html
Inscripciones: Eduardo Valenzuela – cinemasters.mx/eduardo-valenzuela.html
Para el 15 de octubre está programada la charla “La producción del cine mexicano”, con Moisés Chiver; el 16 de octubre, “¿De qué sirve estudiar cine?”, con Gareth y Molo Alcocer; y finalmente, para el 17 de octubre se llevará a cabo la masterclass “Iluminación consciente”, con Antonio Riestra.
Inscripciones: Moisés Chiver – cinemasters.mx/moises-chiver-ficm.html
Inscripciones: Gareth y Molo Alcocer – cinemasters.mx/gareth-y-molo-alcocer.html
Inscripciones: Antonio Riestra – cinemasters.mx/antonio-riestra.html
Las charlas abordarán desde la producción de grandes éxitos como Nosotros los Nobles, Club de Cuervos y Blue Beetle, hasta el diseño fotográfico de clásicos contemporáneos como Frida y Amores Perros.
RPO