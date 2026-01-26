Última llamada para grabar gratis en Sonopedia, convoca Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tu proyecto musical ya trae ritmo y busca dar el siguiente paso, la segunda Convocatoria de Producción del Estudio de Grabación Sonopedia está por cerrar. Esta oportunidad, impulsada por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), ofrece a artistas y bandas la posibilidad de grabar una pieza original con producción profesional.
Sonopedia seleccionará 20 propuestas que recibirán procesos completos de grabación, edición, mezcla y masterización, así como acompañamiento técnico y creativo dentro de un estudio equipado para fortalecer su proyección artística.
La recepción de proyectos cierra el 31 de enero de 2026. El registro se realiza en línea a través del sitio sonopedia.michoacan.gob.mx, donde también se pueden consultar las bases completas y los requisitos.
Para mayores informes, las personas interesadas pueden escribir al correo estudiodegrabacionsonopedia@gmail.com o comunicarse al teléfono 443 160 4125. También pueden acudir a las oficinas de la Secum, ubicadas en bulevar García de León 753, colonia Chapultepec Sur, en Morelia.
RPO