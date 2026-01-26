Última llamada para grabar gratis en Sonopedia, convoca Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tu proyecto musical ya trae ritmo y busca dar el siguiente paso, la segunda Convocatoria de Producción del Estudio de Grabación Sonopedia está por cerrar. Esta oportunidad, impulsada por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), ofrece a artistas y bandas la posibilidad de grabar una pieza original con producción profesional.

Sonopedia seleccionará 20 propuestas que recibirán procesos completos de grabación, edición, mezcla y masterización, así como acompañamiento técnico y creativo dentro de un estudio equipado para fortalecer su proyección artística.