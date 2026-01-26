Cultura

Última llamada para grabar gratis en Sonopedia, convoca Secum

La convocatoria del estudio Sonopedia concluye el 31 de enero
Última llamada para grabar gratis en Sonopedia, convoca Secum
FB: Tamara Sosa Alanís
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tu proyecto musical ya trae ritmo y busca dar el siguiente paso, la segunda Convocatoria de Producción del Estudio de Grabación Sonopedia está por cerrar. Esta oportunidad, impulsada por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), ofrece a artistas y bandas la posibilidad de grabar una pieza original con producción profesional.

Sonopedia seleccionará 20 propuestas que recibirán procesos completos de grabación, edición, mezcla y masterización, así como acompañamiento técnico y creativo dentro de un estudio equipado para fortalecer su proyección artística.

La invitación está abierta a solistas o agrupaciones de cualquier género musical, con autoría propia y vínculo con Michoacán, ya sea por su origen o por el contenido cultural de sus proyectos. Cada iniciativa podrá presentar una sola postulación.

La recepción de proyectos cierra el 31 de enero de 2026. El registro se realiza en línea a través del sitio sonopedia.michoacan.gob.mx, donde también se pueden consultar las bases completas y los requisitos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden escribir al correo estudiodegrabacionsonopedia@gmail.com o comunicarse al teléfono 443 160 4125. También pueden acudir a las oficinas de la Secum, ubicadas en bulevar García de León 753, colonia Chapultepec Sur, en Morelia.

Te puede interesar:
“LiberArte” abre el aniversario 140 del Museo Regional Michoacano
Última llamada para grabar gratis en Sonopedia, convoca Secum

RPO

Sonopedia
Grabación Musical

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com