Cultura

Última llamada: habrá teatro gratuito en Morelia este jueves

La compañía Teatro Paso de Gato clausurará la MET 2025 con una historia sensible sobre infancia y esperanza. La entrada es libre
FB/ Teatro Paso de Gato
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció que la obra “Arrullos para Benjamín”, escrita por Hasam Díaz y presentada por la compañía Teatro Paso de Gato, será la encargada de cerrar la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2025 este jueves 21 de agosto a las 19:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia.

La puesta en escena explora temas como la hermandad, los sueños, las ausencias y la esperanza durante la infancia, en una narrativa que combina sensibilidad y reflexión. La obra es apta para todo público y la entrada será completamente libre, sin necesidad de boleto.

Este evento forma parte de las actividades de clausura de la MET 2025, una plataforma que ha reunido a lo mejor del teatro michoacano durante varios días.

FB/ Secretaría de Cultura de Michoacán

Con esta función, se busca no solo cerrar con broche de oro, sino también abrir puertas a nuevas conversaciones sobre las infancias desde el arte.

La Secretaría de Cultura invita a las familias morelianas a no perderse esta experiencia teatral en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

SHA

Hasam Díaz
Teatro Paso de Gato
teatro Morelia

