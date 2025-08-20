Última llamada: habrá teatro gratuito en Morelia este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció que la obra “Arrullos para Benjamín”, escrita por Hasam Díaz y presentada por la compañía Teatro Paso de Gato, será la encargada de cerrar la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2025 este jueves 21 de agosto a las 19:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia.

La puesta en escena explora temas como la hermandad, los sueños, las ausencias y la esperanza durante la infancia, en una narrativa que combina sensibilidad y reflexión. La obra es apta para todo público y la entrada será completamente libre, sin necesidad de boleto.

Este evento forma parte de las actividades de clausura de la MET 2025, una plataforma que ha reunido a lo mejor del teatro michoacano durante varios días.