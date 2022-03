YouTube ya tendrá reacción con emojis en los videos

Así que los usuarios tendrán que esperar para poder disfrutar de esta función de las reacciones con emojis en los videos.

Explicaron que será mientras se encuentra en reproducción el video cuando se puede reaccionar y ver las reacciones de la multitud, esto abriendo la sección de comentarios y tocando en el panel de reacciones.

Estas tendrán el nombre de reacciones cronometradas, por el momento YouTube probará sólo algunos emojis en sus reacciones de video como, me encanta, me divierte, gato asustado, sorpresa, me entristece, icono de fiesta, signo de interrogación, icono de 100 puntos.

Las reacciones serán anónimas, podrán ser vistas por otros usuarios justo encima de la línea de tiempo en la ventana de vídeo, ya que mostrará el momento específico del video corresponden la reacciones con emojis.

SHA