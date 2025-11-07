Ciencia y Tecnología

Ya no tienes que esperar a Wrapped: Spotify lanza estadísticas semanales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Spotify lanzó una nueva función que permite a sus usuarios acceder a un resumen personalizado de su actividad musical semanal.

Disponible tanto para cuentas gratuitas como Premium, esta herramienta presenta una instantánea de los artistas, canciones y momentos musicales más relevantes de las últimas cuatro semanas, todo con un enfoque divertido y fácil de compartir.

Cada semana, la función también incluirá un “destacado especial”, que puede resaltar un hito musical o un nuevo descubrimiento. Esta propuesta busca complementar experiencias similares como Daylist, Release Radar, Discover Weekly o el popular Wrapped, que resume el año musical de cada usuario.

¿Cómo acceder a tus estadísticas de escucha semanal?

  1. Entra a tu perfil en Spotify y haz clic en tu imagen de usuario.

  2. Selecciona la pestaña “Estadísticas de escucha”.

  3. Explora tus artistas, canciones favoritas y momentos destacados.

  4. Pulsa “Compartir” para publicarlos en redes sociales como Instagram o WhatsApp.

Con esta función, Spotify permite a los usuarios reconectar con sus preferencias, descubrir nuevos géneros y compartir su viaje musical con amigos.

