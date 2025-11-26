¿Ya hiciste tus rituales? Se acerca la última Luna Llena del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 4 de diciembre de 2025, el cielo se vestirá de gala con la última Luna Llena del año. Se trata de un fenómeno que, además de ser un deleite visual, marca para muchos un cierre simbólico de ciclos y un momento perfecto para la introspección o los rituales personales.

El plenilunio alcanzará su máximo esplendor a las 23:12 UTC, momento en el que el satélite natural de la Tierra mostrará el 100 por ciento de su luminosidad. Desde Morelia y el resto del hemisferio norte, los amantes de la astronomía podrán observar este espectáculo celeste que, mes con mes, ha sido fuente de inspiración, mitos y conexión espiritual.

Para quienes siguen de cerca el calendario lunar, este evento representa más que un fenómeno astronómico: simboliza el cierre de etapas, el agradecimiento por lo vivido y la preparación para lo nuevo. No es raro que muchas personas elijan este momento para cortarse el cabello, escribir intenciones o simplemente contemplar el cielo en silencio.

Además de esta Luna Llena, diciembre cerrará con otra fecha marcada en el calendario lunar: la Luna Nueva del 20 de diciembre, fase que muchos consideran ideal para sembrar nuevos proyectos o energías de cambio, justo antes de que inicie el 2026.