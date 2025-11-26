¿Y si el próximo asteroide lo descubres tú? Así puedes ayudar a la NASA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA ha lanzado un nuevo programa digital donde cualquier persona puede colaborar con la búsqueda de asteroides reales, a través de la plataforma Zooniverse.
El proyecto es parte de la Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC), que permite a los ciudadanos revisar imágenes del telescopio Pan-STARRS, gestionado por la Universidad de Hawái. En esas imágenes aparecen objetos candidatos a ser asteroides, y tu tarea será ayudar a confirmar si realmente lo son.
Tus descubrimientos podrían terminar reportados oficialmente ante el Minor Planet Center, la base global de datos sobre asteroides y cometas de la Unión Astronómica Internacional.
Desde 2006, más de 70 mil personas de más de 100 países han participado en esta iniciativa, logrando identificar más de 19 mil asteroides no reportados.
"El IASC ha cambiado mi vida", compartió uno de los participantes. “Esta experiencia práctica no solo hace que el aprendizaje sea más interactivo, sino que también inspira curiosidad y una mayor apreciación por la física y la ciencia espacial”, comentó otro.
Si quieres comenzar, solo necesitas una conexión a internet. Puedes ingresar al nuevo programa en:
👉 https://www.zooniverse.org/projects/iascsearch/iascs-asteroid-search
También existe la posibilidad de participar en equipo, por ejemplo con tu escuela o grupo comunitario. Para ello, visita:
👉 https://iasc.cosmosearch.org/
Además, puedes unirte al proyecto Daily Minor Planet, otra iniciativa de la NASA que rastrea asteroides mediante imágenes del Catalina Sky Survey.
SHA