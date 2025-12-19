WhatsApp se viste de fiesta: así puedes activar el efecto confeti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras millones de personas cuentan los días para la cena de Navidad y el brindis de Año Nuevo, WhatsApp decidió sumarse a la celebración con un detalle que no pasa desapercibido: un efecto confeti que transforma los chats en pequeños festejos digitales. No hay campanas ni villancicos, pero sí papelitos de colores que caen sobre la pantalla y convierten cada mensaje en una postal de fin de año.

El efecto confeti es una animación especial que WhatsApp, propiedad de Meta, incorporó desde el año pasado para conmemorar la Navidad y el cierre de año. Al activarse, pequeños fragmentos de colores caen desde la parte superior de la pantalla, acompañando reacciones y mensajes con una atmósfera festiva.

Eso sí, tiene una condición clave: solo pueden verlo quienes cuenten con la versión más actualizada de la aplicación. De lo contrario, el confeti no aparecerá, por más emojis que se envíen.