WhatsApp se viste de fiesta: así puedes activar el efecto confeti

Funciona en Android y iOS, pero no es compatible con WhatsApp Web
Es un diseño temporal que solo estará activo durante las fiestas decembrinas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras millones de personas cuentan los días para la cena de Navidad y el brindis de Año Nuevo, WhatsApp decidió sumarse a la celebración con un detalle que no pasa desapercibido: un efecto confeti que transforma los chats en pequeños festejos digitales. No hay campanas ni villancicos, pero sí papelitos de colores que caen sobre la pantalla y convierten cada mensaje en una postal de fin de año.

El efecto confeti es una animación especial que WhatsApp, propiedad de Meta, incorporó desde el año pasado para conmemorar la Navidad y el cierre de año. Al activarse, pequeños fragmentos de colores caen desde la parte superior de la pantalla, acompañando reacciones y mensajes con una atmósfera festiva.

Eso sí, tiene una condición clave: solo pueden verlo quienes cuenten con la versión más actualizada de la aplicación. De lo contrario, el confeti no aparecerá, por más emojis que se envíen.

¿Cómo activar el efecto confeti en WhatsApp?

  1. Actualiza WhatsApp desde la tienda de aplicaciones de tu celular.

  2. Reacciona a un estado con el emoji de corazón ❤️.

También puedes reaccionar a mensajes de texto, fotos, videos, audios o documentos.

El confeti solo se activa con emojis festivos como:

🥳 Cara fiestera

🥂 Brindis

🎊 Bola de confeti

🎉 Cañón de confeti

Si respondes con texto o utilizas otros emojis, la animación no se mostrará.

WhatsApp ha dejado claro que este diseño es temporal. El efecto confeti estará disponible únicamente durante las fiestas decembrinas y, como en años anteriores, podría desaparecer para regresar hasta la próxima Navidad.

