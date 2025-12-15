WhatsApp revive el buzón de voz… pero en video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- WhatsApp lanza una función que podría cambiar la forma en que dejamos mensajes: ahora, tras una llamada perdida, se puede grabar un mensaje de voz o video con un solo toque, tal como si se tratara del viejo buzón de voz… pero con una dosis de modernidad.

La plataforma explicó que esta función fue pensada especialmente para momentos de alta demanda emocional, como las fiestas navideñas. “A veces, no es posible que nos contesten de inmediato, pero eso no debe impedir que nuestro mensaje llegue”, explicaron voceros de la empresa a través de un comunicado.

Una vez que se realiza una llamada y no hay respuesta, en lugar de solo dejar una notificación de llamada perdida, WhatsApp ahora despliega la opción de enviar directamente un mensaje de voz o un video corto desde la misma interfaz de la conversación, sin necesidad de pasos adicionales.

Además, la app integró otras novedades pensadas para fortalecer la conexión entre personas. Por ejemplo, ahora en las llamadas grupales se resalta automáticamente en pantalla la imagen de quien está hablando, lo cual facilita seguir la conversación. También se pueden enviar reacciones en los chats de audio grupales, sin interrumpir al orador.

En la línea de innovación, Meta ha dado más protagonismo a su inteligencia artificial dentro de WhatsApp. Ahora, los usuarios pueden generar imágenes animadas a partir de fotos, gracias a tecnologías de Midjourney y Flux, y también interactuar mediante “preguntas en canales”, un formato que permite respuestas en tiempo real para los administradores de comunidades.

Finalmente, en las versiones de escritorio (Mac, Windows y web), WhatsApp ha rediseñado su pestaña de archivos multimedia, donde ahora es más sencillo buscar documentos, enlaces y fotos desde un mismo lugar organizado.