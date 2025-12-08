¿Vas a instalar una app? Estas recomendaciones podrían evitarte un fraude
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy en día, descargar una aplicación en el celular parece algo común, pero si no se hace con cuidado puede comprometer tu seguridad digital. Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional emitieron recomendaciones clave para prevenir fraudes, virus o robo de datos personales.
Antes de instalar una app en tu celular, toma en cuenta estos consejos:
Actualiza tu sistema y antivirus: Mantener tu dispositivo al día refuerza su protección.
Lee opiniones y calificaciones: Si hay comentarios negativos, revisa el porqué antes de descargar.
Revisa los permisos que solicita la app: Si pide acceso a cámara, contactos o ubicación sin necesidad, desconfía.
Descarga solo desde tiendas oficiales: Como App Store o Google Play, evita links de fuentes desconocidas.
Si detectas una app sospechosa o fuiste víctima de un fraude, puedes reportarlo al , la línea directa de atención ciudadana.
BCT