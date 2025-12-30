Vacuna mexicana promete curar el cáncer de mama y prevenir recaídas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han desarrollado una vacuna terapéutica que podría cambiar el rumbo del tratamiento contra el cáncer de mama y otros tipos.

La innovación, basada en lo que los investigadores llaman “Bibliotecas de Epítopos Variables” (BEVs), ha demostrado en modelos de laboratorio ser capaz de eliminar tumores, impedir la metástasis —principal causa de muerte por esta enfermedad— y prevenir recaídas futuras gracias a su “memoria inmunológica”.

“No importa si pasan uno, dos o diez años; el sistema inmune recuerda y ataca nuevamente”, señaló Karen Manucharyan, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

El desarrollo ha mostrado efectividad incluso en cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos y frecuentes en mujeres jóvenes de entre 30 y 50 años. En pruebas con ratones, una sola dosis fue suficiente para eliminar tumores avanzados y prevenir su regreso, aún al ser reimplantadas células cancerosas.

Además, el costo de producción de esta vacuna sería mucho menor que tratamientos actuales como la quimioterapia, radioterapia o inmunoterapias con anticuerpos monoclonales, cuyo gasto global supera los 200 mil millones de dólares al año.

¿Cómo funciona esta vacuna?

A diferencia de las vacunas tradicionales que previenen enfermedades, esta vacuna terapéutica se aplica una vez que el cáncer ya está presente. Utiliza secuencias específicas de proteínas (epítopos) provenientes de células tumorales, que han sido modificadas para provocar una respuesta más efectiva del sistema inmune.

Estas vacunas están diseñadas para adaptarse al comportamiento mutante de las células cancerosas, que suelen evadir otros tratamientos por cambiar constantemente su estructura genética.

Próximo paso: pruebas en humanos

Con más de una década de trabajo detrás, el equipo de investigación planea iniciar ensayos clínicos en humanos. También han logrado resultados positivos en modelos de melanoma y trabajan actualmente en un modelo para leucemia.

“Podemos adaptar esta tecnología para tratar los 220 tipos de cáncer que existen”, afirmó Manucharyan.

Este avance se suma a los esfuerzos globales por encontrar tratamientos más eficaces y accesibles, en especial contra enfermedades de alta incidencia como el cáncer de mama, que en México causó 7 mil 888 muertes en 2022, según datos del INEGI.

SHA