Usuarios reportan caída de Google

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de internet en México y diversas partes del mundo reportaron fallas este viernes 26 de septiembre de 2025 en el buscador Google, considerado el más grande y utilizado a nivel global.

De acuerdo al portal especializado Downdetector, los reportes de interrupción comenzaron a incrementarse desde las primeras horas de la mañana, con un pico alrededor de las 10:00 horas.

Las quejas más frecuentes estuvieron relacionadas con el acceso al sitio web principal de Google, la herramienta de búsqueda y la plataforma de almacenamiento Google Drive.

El 44 por ciento de los usuarios indicó problemas para ingresar al portal web, 33 por ciento señaló fallas en el buscador y 22 por ciento en los servicios de Drive.

Los reportes se han concentrado en distintas regiones, aunque el mapa de incidencias muestra que el problema se experimenta a nivel internacional.

Hasta el momento, Google no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la caída, pero usuarios en redes sociales han compartido que los errores parecen estar vinculados con los servidores de la compañía.

Este tipo de interrupciones generan gran impacto debido a la dependencia de millones de personas y empresas en herramientas como Gmail, Drive, Docs, Calendar y YouTube, todas ligadas al ecosistema de Google.

RYE-