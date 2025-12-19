Un pingüino en el espacio: NASA capta impresionante fusión de galaxias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una impresionante imagen del universo profundo ha captado la atención de astrónomos y público en general. Se trata de Arp 142, un par de galaxias en interacción que, por su peculiar forma, ha sido apodado “el Pingüino y el Huevo”.
Las imágenes, obtenidas desde distintas perspectivas por los telescopios espaciales Hubble y James Webb de la NASA, muestran cómo la gravedad transforma lentamente la estructura de ambas galaxias mientras se acercan rumbo a una futura fusión.
La galaxia conocida como el “pingüino” (NGC 2936) era originalmente una galaxia espiral con brazos bien definidos. Sin embargo, la atracción gravitatoria de su vecina la ha retorcido y deformado, generando filamentos de gas, polvo y regiones con formación de nuevas estrellas, visibles como tonos azulados y rojizos en las imágenes.
En contraste, la galaxia denominada el “huevo” (NGC 2937) presenta una apariencia más uniforme y lisa. Su brillo revela una población de estrellas mucho más antiguas y una casi total ausencia de gas y polvo, lo que explica la falta de nuevas estrellas y la dificultad para apreciar distorsiones provocadas por la interacción.
Según los científicos, ambas galaxias se encuentran a unos 23 millones de años luz de la Tierra y, con el paso del tiempo, terminarán fusionándose en una sola. Este tipo de colisiones galácticas no es raro en el universo y, de hecho, se cree que procesos similares dieron forma a muchas de las grandes galaxias actuales, incluida la Vía Láctea.
La combinación de observaciones en luz visible e infrarroja —posible gracias a misiones como Hubble, Spitzer y ahora James Webb— permite a los astrónomos reconstruir la historia y evolución de las galaxias con un nivel de detalle sin precedentes, abriendo nuevas ventanas para comprender cómo se transforma el cosmos.
BCT