Un pingüino en el espacio: NASA capta impresionante fusión de galaxias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una impresionante imagen del universo profundo ha captado la atención de astrónomos y público en general. Se trata de Arp 142, un par de galaxias en interacción que, por su peculiar forma, ha sido apodado “el Pingüino y el Huevo”.

Las imágenes, obtenidas desde distintas perspectivas por los telescopios espaciales Hubble y James Webb de la NASA, muestran cómo la gravedad transforma lentamente la estructura de ambas galaxias mientras se acercan rumbo a una futura fusión.