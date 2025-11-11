¿Tu reloj es compatible? WhatsApp lanza su esperada app para Apple Watch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aplicación de WhatsApp ya puede utilizarse de forma oficial en los Apple Watch. Esto permitirá a los usuarios leer, responder mensajes, grabar audios y ver notificaciones desde su reloj inteligente, sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.
La app se instala automáticamente si el Apple Watch y el iPhone están vinculados y las descargas automáticas están activadas. También puede descargarse manualmente desde la app Watch en el iPhone.
Una vez instalada y configurada, la aplicación permite:
Leer mensajes y notificaciones
Responder mensajes escritos o por dictado
Enviar y escuchar mensajes de voz
Visualizar fotos y stickers
Recibir alertas de llamadas y rechazarlas directamente desde el reloj
Los mensajes y llamadas siguen protegidos por cifrado de extremo a extremo, igual que en la app móvil.
Para que funcione correctamente, es necesario cumplir con estos requisitos:
Tener WhatsApp actualizado a la versión 2.12.9 o superior
Contar con iOS 9.1 o posterior
Tener instalado watchOS 10 o superior
Contar con un modelo de Apple Watch Series 4 o posterior
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple Watch SE (1.ª generación)
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 10
Apple Watch Series 11
Apple Watch SE (3.ª generación)
Apple Watch Ultra (1.ª, 2.ª y 3.ª generación)
Los modelos futuros también serán compatibles conforme se lancen.
