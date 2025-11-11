Ciencia y Tecnología

¿Tu reloj es compatible? WhatsApp lanza su esperada app para Apple Watch

¿Tu reloj es compatible? WhatsApp lanza su esperada app para Apple Watch
X/@WhatsApp
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aplicación de WhatsApp ya puede utilizarse de forma oficial en los Apple Watch. Esto permitirá a los usuarios leer, responder mensajes, grabar audios y ver notificaciones desde su reloj inteligente, sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

La app se instala automáticamente si el Apple Watch y el iPhone están vinculados y las descargas automáticas están activadas. También puede descargarse manualmente desde la app Watch en el iPhone.

Una vez instalada y configurada, la aplicación permite:

  • Leer mensajes y notificaciones

  • Responder mensajes escritos o por dictado

  • Enviar y escuchar mensajes de voz

  • Visualizar fotos y stickers

  • Recibir alertas de llamadas y rechazarlas directamente desde el reloj

Los mensajes y llamadas siguen protegidos por cifrado de extremo a extremo, igual que en la app móvil.

Para que funcione correctamente, es necesario cumplir con estos requisitos:

  • Tener WhatsApp actualizado a la versión 2.12.9 o superior

  • Contar con iOS 9.1 o posterior

  • Tener instalado watchOS 10 o superior

  • Contar con un modelo de Apple Watch Series 4 o posterior

Lista completa de modelos compatibles:

  • Apple Watch Series 4

  • Apple Watch Series 5

  • Apple Watch SE (1.ª generación)

  • Apple Watch Series 6

  • Apple Watch Series 7

  • Apple Watch Series 8

  • Apple Watch Series 9

  • Apple Watch Series 10

  • Apple Watch Series 11

  • Apple Watch SE (3.ª generación)

  • Apple Watch Ultra (1.ª, 2.ª y 3.ª generación)

Los modelos futuros también serán compatibles conforme se lancen.

BCT

iPhone
WhatsApp
Apple Watch

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com