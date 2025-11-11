¿Tu reloj es compatible? WhatsApp lanza su esperada app para Apple Watch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aplicación de WhatsApp ya puede utilizarse de forma oficial en los Apple Watch. Esto permitirá a los usuarios leer, responder mensajes, grabar audios y ver notificaciones desde su reloj inteligente, sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

La app se instala automáticamente si el Apple Watch y el iPhone están vinculados y las descargas automáticas están activadas. También puede descargarse manualmente desde la app Watch en el iPhone.

Una vez instalada y configurada, la aplicación permite:

Leer mensajes y notificaciones

Responder mensajes escritos o por dictado

Enviar y escuchar mensajes de voz

Visualizar fotos y stickers

Recibir alertas de llamadas y rechazarlas directamente desde el reloj

Los mensajes y llamadas siguen protegidos por cifrado de extremo a extremo, igual que en la app móvil.