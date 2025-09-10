¿Tu iPhone es compatible con iOS 26? Aquí la lista oficial de modelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple anunció de forma oficial el lanzamiento de iOS 26, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, que estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2025 en México y el resto del mundo.
Como en cada nueva actualización, la compañía reveló también la lista de modelos compatibles, destacando que la mayoría de los iPhone actuales seguirán recibiendo soporte completo, mientras que algunos modelos más antiguos ya no podrán acceder a esta versión.
Aun así, Apple aseguró que los iPhone no compatibles seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad, lo que garantiza que seguirán siendo dispositivos seguros para el uso diario.
Apple confirmó que los siguientes dispositivos podrán instalar el nuevo sistema operativo:
iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
iPhone SE (2.ª y 3.ª generación)
iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max y 12 mini
iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max y 13 mini
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e
Además, algunas de las funciones avanzadas de Apple Intelligence estarán disponibles solo en modelos con procesadores compatibles, lo que significa que no todos los usuarios accederán a todas las novedades, aunque sí al sistema base.
Los modelos iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max ya no recibirán iOS 26. Estos equipos fueron lanzados en 2018 y, tras cumplir siete años en el mercado, Apple ha decidido finalizar su soporte para nuevas versiones de sistema operativo.
No obstante, estos dispositivos no quedarán completamente obsoletos, ya que seguirán recibiendo parches de seguridad, vitales para proteger información personal y mantener la estabilidad del sistema.
mrh