¿Tu celular se quedará sin WhatsApp en 2026? Aquí la lista completa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1º de enero de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de celulares antiguos. La medida fue confirmada por Meta, empresa propietaria del servicio, como parte de una estrategia global para mejorar el rendimiento, la seguridad y permitir el uso de nuevas funciones.

Esta decisión implicará que los dispositivos con sistemas operativos desactualizados ya no recibirán actualizaciones de la app. En un inicio, esto limitará el acceso a funciones recientes, pero eventualmente podría impedir el uso total del servicio.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

Meta anunció que WhatsApp requerirá, como mínimo, las siguientes versiones:

  • iPhone: iOS 15.1 o superior

  • Android: Android 5.0 o superior

Cualquier equipo que no pueda actualizarse a estas versiones quedará sin soporte oficial.

Lista de modelos que quedarán fuera

iPhone sin compatibilidad:

  • iPhone 5s

  • iPhone 5c

  • iPhone 6

  • iPhone 6 Plus

  • Modelos anteriores

Nota: El iPhone 6s, 6s Plus y SE (1ª generación) seguirán siendo compatibles por ahora.

Android sin compatibilidad (Android 4.4 o anterior):

  • Samsung Galaxy S4

  • Samsung Galaxy Ace 4

  • Samsung Galaxy Note 3

  • Motorola Moto G (1ª generación)

  • Motorola Moto X (1ª generación)

  • LG Optimus L3 II

  • Sony Xperia M

  • Sony Xperia Z

  • Huawei Ascend Mate

  • HTC Desire 500

  • HTC One X

  • Además de modelos antiguos de Lenovo, ZTE y marcas lanzadas antes de 2014

¿Tu celular se quedará sin WhatsApp en 2026? Aquí la lista completa

¿Cómo saber si tu celular será afectado?

En iPhone:

  • Ve a Ajustes > General > Información

  • Consulta la “Versión de software

En Android:

  • Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android

  • Verifica que sea Android 5.0 o superior

Si tu versión está por debajo de estos requisitos, tu dispositivo quedará rezagado y eventualmente no podrá usar WhatsApp.

¿Qué hacer si tu celular dejará de ser compatible?

Meta recomienda a los usuarios tomar precauciones antes de que inicie el año:

  • Realizar una copia de seguridad en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone)

  • Verificar si tu equipo puede actualizarse a una versión superior

  • Considerar el cambio a un dispositivo más reciente

  • Avisar con tiempo a tus contactos o grupos importantes

