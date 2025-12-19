¿Tu celular se quedará sin WhatsApp en 2026? Aquí la lista completa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1º de enero de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de celulares antiguos. La medida fue confirmada por Meta, empresa propietaria del servicio, como parte de una estrategia global para mejorar el rendimiento, la seguridad y permitir el uso de nuevas funciones.
Esta decisión implicará que los dispositivos con sistemas operativos desactualizados ya no recibirán actualizaciones de la app. En un inicio, esto limitará el acceso a funciones recientes, pero eventualmente podría impedir el uso total del servicio.
Meta anunció que WhatsApp requerirá, como mínimo, las siguientes versiones:
iPhone: iOS 15.1 o superior
Android: Android 5.0 o superior
Cualquier equipo que no pueda actualizarse a estas versiones quedará sin soporte oficial.
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Modelos anteriores
Nota: El iPhone 6s, 6s Plus y SE (1ª generación) seguirán siendo compatibles por ahora.
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Ace 4
Samsung Galaxy Note 3
Motorola Moto G (1ª generación)
Motorola Moto X (1ª generación)
LG Optimus L3 II
Sony Xperia M
Sony Xperia Z
Huawei Ascend Mate
HTC Desire 500
HTC One X
Además de modelos antiguos de Lenovo, ZTE y marcas lanzadas antes de 2014
Ve a Ajustes > General > Información
Consulta la “Versión de software”
Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android
Verifica que sea Android 5.0 o superior
Si tu versión está por debajo de estos requisitos, tu dispositivo quedará rezagado y eventualmente no podrá usar WhatsApp.
Meta recomienda a los usuarios tomar precauciones antes de que inicie el año:
Realizar una copia de seguridad en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone)
Verificar si tu equipo puede actualizarse a una versión superior
Considerar el cambio a un dispositivo más reciente
Avisar con tiempo a tus contactos o grupos importantes
