¿Tu celular se quedará sin WhatsApp en 2026? Aquí la lista completa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1º de enero de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de celulares antiguos. La medida fue confirmada por Meta, empresa propietaria del servicio, como parte de una estrategia global para mejorar el rendimiento, la seguridad y permitir el uso de nuevas funciones.

Esta decisión implicará que los dispositivos con sistemas operativos desactualizados ya no recibirán actualizaciones de la app. En un inicio, esto limitará el acceso a funciones recientes, pero eventualmente podría impedir el uso total del servicio.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

Meta anunció que WhatsApp requerirá, como mínimo, las siguientes versiones:

iPhone: iOS 15.1 o superior

Android: Android 5.0 o superior

Cualquier equipo que no pueda actualizarse a estas versiones quedará sin soporte oficial.

Lista de modelos que quedarán fuera

iPhone sin compatibilidad:

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos anteriores

Nota: El iPhone 6s, 6s Plus y SE (1ª generación) seguirán siendo compatibles por ahora.

Android sin compatibilidad (Android 4.4 o anterior):