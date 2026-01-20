Tormenta solar severa continúa; autoridades mantienen alerta

La dependencia federal estadounidense detalló que los principales impactos se concentrarían en regiones ubicadas al norte de los 55 grados de latitud geomagnética, donde podrían registrarse fluctuaciones en redes eléctricas, activación de alarmas de voltaje y posibles irregularidades en la orientación de satélites.

Asimismo, se advirtió que los satélites en órbita baja podrían experimentar un incremento en la resistencia atmosférica, mientras que las comunicaciones de radio de alta frecuencia podrían presentar desvanecimientos en latitudes elevadas.

En cuanto a fenómenos visibles, la NOAA señaló que las auroras boreales podrían observarse más al sur de lo habitual, alcanzando zonas tan meridionales como los estados de Nueva York, Wisconsin y Washington, en Estados Unidos.

La información fue difundida a través de los canales oficiales del Centro de Predicción del Clima Espacial y en redes sociales, como parte del monitoreo permanente de la actividad solar y sus efectos sobre la Tierra.

SHA