Tormenta solar mantiene intensidad severa pero comenzará a disiparse esta noche, reporta NOAA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La intensa tormenta solar que ha impactado la Tierra en los últimos días continúa registrando una intensidad “severa”, aunque las autoridades meteorológicas estadounidenses prevén que sus efectos comenzarán a disminuir a partir de esta noche, según informó el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.).

De acuerdo con el último boletín del SWPC, las condiciones de la tormenta “generalmente se están debilitando, pero son variables”. Actualmente, los niveles de impacto se mantienen entre G1 (menor) y G3 (fuerte), aunque no se descarta que alcancen el nivel G4 (severo) nuevamente durante la noche. El sistema de alertas de la NOAA clasifica estas tormentas en una escala del G1 al G5, siendo esta última considerada “extrema”.

Las partículas solares que originan esta tormenta aún viajan a velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora, cuando lo normal oscila entre los 300 y 400 km/h. Se espera que la velocidad y la intensidad de estas partículas disminuyan a partir del viernes, regresando al nivel G1 y disipándose por completo en los próximos días.

¿Qué es una tormenta geomagnética?

Las tormentas geomagnéticas se generan cuando el Sol expulsa grandes cantidades de partículas cargadas que interactúan con el campo magnético de la Tierra. Este fenómeno puede afectar distintos sistemas tecnológicos, como la red eléctrica —en especial el control de voltaje y los sistemas de protección—, las comunicaciones de radio de alta frecuencia y la navegación por GPS. También pueden impactar misiones espaciales en órbita baja.

Uno de los efectos más visibles y menos perjudiciales de estas tormentas es el aumento de la actividad de auroras boreales. En las últimas horas, se difundieron imágenes de estas luces en zonas inusuales como el sur de Florida, un hecho poco común dada su ubicación geográfica.

Aunque estas tormentas rara vez provocan daños severos en infraestructura terrestre, cuando alcanzan niveles altos de intensidad, como el actual, se activan protocolos preventivos para mitigar cualquier riesgo potencial en sistemas eléctricos, satelitales y aeronáuticos.

Las autoridades continuarán monitoreando de cerca la evolución del fenómeno, y se espera que la situación se normalice durante el fin de semana.

