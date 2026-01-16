Tormenta geomagnética activa: ¿hay peligro? Esto dice NOAA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia extendida por actividad geomagnética moderada para los días 16 y 17 de enero de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial (WARK05), se espera un K-índice de 5, lo que representa una tormenta geomagnética de nivel G1 en la escala NOAA. Esta condición implica posibles fluctuaciones menores en las redes eléctricas y la posibilidad de observar auroras boreales en latitudes altas, como Canadá y Alaska.

La advertencia fue publicada a través de la cuenta oficial del SWPC (@NWSSWPC) y en el portal oficial de NOAA, indicando que la condición de “persistencia” se mantendrá activa desde las 15:25 UTC del 16 de enero hasta las 03:00 UTC del 17 de enero.