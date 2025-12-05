¡Torbellinos eléctricos en Marte! Graban chispas eléctricas en el planeta rojo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Sabías que en Marte también hay chispas eléctricas? El robot Perseverance de la NASA descubrió que dentro de los torbellinos de polvo marcianos se generan descargas eléctricas, algo nunca antes escuchado en otro planeta.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Nature y podría ser clave para futuras misiones al planeta rojo.

Gracias a un micrófono especial, el rover grabó sonidos parecidos a chasquidos o “chispeos” mientras pasaban estos torbellinos. En algunos casos, los torbellinos pasaron justo encima del vehículo, lo que permitió registrar claramente cómo las partículas se frotan y producen electricidad.

“Escuchamos el polvo golpeando el robot… y también los chasquidos de las chispas”, explicó Ralph Lorenz, uno de los científicos.

Este tipo de electricidad se llama triboelectricidad y también ocurre en la Tierra, por ejemplo, cuando frotamos un globo en el cabello. Pero en Marte, podría afectar el funcionamiento de los equipos o incluso generar cambios en el clima marciano.